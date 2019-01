A Igreja Paroquial de Santa Maria de Covas do Barroso foi alvo de uma intervenção de restauro com vista à preservação e proteção do edifício, classificado como Imóvel de Interesse Público.

A intervenção iniciou-se no passado mês de Outubro, prolongando-se até ao início deste ano, tendo incidência sobre o interior da igreja, nomeadamente as pinturas murais e do teto, bem como a recuperação e restauro do Coro Alto, permitindo realçar os traços originais do imóvel e valorizando a sua riqueza cultural.

Sendo a Igreja de Covas do Barroso um monumento com elevado valor histórico e patrimonial, a nível da arte românica nacional, estas obras decorreram de acordo com o Protocolo de Cooperação estabelecido entre o Município de Boticas, a Fundação Iberdrola e a Direção Regional de Cultura do Norte, no âmbito do Plano Românico-Atlântico 2015-2018.

Os custos associados à execução desta obra foram suportados na grande maioria pelo Município de Boticas, mas também pela Iberdrola, entidade responsável pelo projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, ao abrigo do Plano Românico-Atlântico 2015-2018 desenvolvido pelo Ministério da Cultura Português, Junta de Castilla y Léon e Fundação Iberdrola, que visa o restauro e manutenção do património de arte românica existente nas zonas envolventes dos rios Tâmega e Douro.