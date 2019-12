As obras de reabilitação do Parque de Lazer do Rio Beça, em Bragadas, na freguesia de Santo Aleixo de Além Tâmega, já começaram.

Os trabalhos incluem a criação de passadiços e a construção de um edifício onde vai funcionar o bar e uma instalação sanitária.

Esta obra representa um investimento total superior a 330 mil euros, comparticipado em 72,27% por fundos comunitários e os restantes encargos serão suportados pelo município.