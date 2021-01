Requalificação da zona envolvente da Estação praticamente concluída

A reabilitação da zona envolvente à antiga estação de caminho de ferro de Vila Real está praticamente concluída. A empreitada, que implicou um investimento de cerca de 1 milhão e 400 mil euros, está incluída no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Vila Real e envolveu intervenções ao nível da sobrelevação de pisos de circulação, da substituição de pavimentos criando zonas de coexistência entre tráfego automóvel e modos suaves, da pavimentação / repavimentação das zonas de passeio existentes, alargamento e a criação de novas zonas de passeio e espaços de lazer, entre outras alterações. O executivo municipal visitou a zona e mostrou-se muito satisfeito com o resultado final.

De acordo com o autarca Rui Santos, existe uma clara vontade do Município de devolver a cidade às pessoas e a zona da estação é um exemplo perfeito dessa mesma intenção, tendo-se assistido a uma evolução considerável no que diz respeito à mobilidade e à acessibilidade, reconvertendo o espaço para que este seja mais amigável, mais sustentável e mais seguro tanto para peões como para condutores. O presidente aproveitou para lembrar que há sensivelmente um ano aquela zona sofreu variadíssimos estragos em consequência de uma tempestade e que é com extrema felicidade que agora vê a área requalificada com mais árvores, mais estacionamento e com a criação de uma rede ciclável que terá ligação ao campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e à nova ciclovia do canal ferroviário.

Também o vereador Adriano Sousa, que tutela o pelouro responsável pelo projeto, se mostrou orgulhoso da intervenção, destacando que Vila Real sempre foi uma cidade formatada para carros e que é objetivo deste executivo inverter essa tendência, introduzindo melhoramentos na rede pedonal e tornando a cidade mais sustentável em termos ambientais, salientando ainda que esta intervenção permitirá baixar os custos de manutenção das vias e reduzir a sinistralidade.