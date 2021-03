Repovoamento de espécies cinegéticas autóctones no concelho de Alijó

O Município de Alijó continua a apostar, no âmbito da gestão da sua Zona de Caça Municipal, no repovoamento das espécies cinegéticas autóctones, nomeadamente perdizes e coelhos. Neste momento, está em curso uma ação de repovoamento com 600 perdizes, que tem como objetivo o reforço da sua densidade populacional.

Os trabalhos de preparação da próxima época cinegética incluem ainda as sementeiras e o tratamento de linhas de água e caminhos. A gestão dos recursos cinegéticos assenta na valorização do território e na preservação da biodiversidade.