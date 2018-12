A Vila Real Social, E.M., S.A., renovou recentemente a certificação do Sistema de Gestão de Qualidade implementado com transição para os novos referenciais normativos NP EN ISO 9001:2015. Esta transição implicou o cumprimento de novos requisitos, entre os quais se destaca a importância de entender o contexto da organização e as necessidades e expectativas das partes interessadas.

A Vila Real Social, E.M., S.A., foi auditada no passado mês de Setembro, tendo sido considerado pela entidade certificadora, SGS, que se encontravam reunidas as condições necessárias à Transição do Sistema de Gestão da Qualidade, implementado na empresa.

Para a Vila Real Social, E.M., S.A., a confirmação da manutenção/transição da certificação vem reconhecer que a gestão do parque habitacional municipal, bem como o Parque de Estacionamento do Seixo e as Zonas de Estacionamento de Duração Limitada sob sua gestão, é efetuada com respeito por elevados padrões de qualidade dos serviços prestados.

A certificação visa garantir que os serviços da empresa mantêm um grau de exigência elevado, nomeadamente na disponibilização de serviços de qualidade, transparentes e eficazes.

Deixe o seu Comentário

Comentário