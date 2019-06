REN entregou viatura aos bombeiros de Ribeira de Pena

A REN – Redes Energéticas Nacionais, entregou uma viatura aos Bombeiros Voluntários de Ribeira da Pena, uma das oito corporações de bombeiros contempladas a nível nacional com uma viatura entregue pela REN, no âmbito da sua política de apoio às comunidades locais e à prevenção de incêndios florestais.

A cerimónia de entrega das chaves das viaturas aos comandantes das corporações de Bombeiros, que se realizou nas instalações da REN, em Sacavém, na quinta-feira, dia 30 de maio, contou com a presença do Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves e do Presidente da Liga Portuguesa de Bombeiros, Jaime Marta Soares.

O Administrador Executivo da REN, João Faria Conceição, referiu durante a cerimónia, que a doação destas viaturas “é o apoio da REN ao trabalho realizado pelas corporações de bombeiros durante todo o ano e em particular na época dos incêndios”. João Faria Conceição explicou também que, no que diz respeito à prevenção de incêndios, a REN, que detém cerca de 8500 km de linhas elétricas, sendo que mais de 60% estão em espaços florestais, “durante o ano são implementadas um conjunto de ações, em articulação com as autoridades competentes, com o objetivo de manter as faixas limpas, mas também para facilitar o acesso dos Bombeiros e das Equipas de Proteção Civil”.