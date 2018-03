Relatório aponta várias anomalias na construção do Multiusos de Lamego

O Município de Lamego avaliou, em reunião de câmara, o relatório relativo ao processo de construção do Centro Multiusos de Lamego, elaborado pela Comissão de Inspeção Técnica de Equipamentos Municipais (CITEM). Este documento chegou à conclusão que a receção provisória do edifício foi feita tacitamente por omissão do dona da obra – a empresa “Lamego Renova” – que não realizou a vistoria que era exigida. Mais tarde, em setembro de 2017, a receção definitiva da empreitada também foi feita tacitamente, porque o Município de Lamego não procedeu à vistoria exigida por lei.

Constituída por técnicos superiores da autarquia, transversal às suas unidades orgânicas, o relatório produzido pela CITEM refere ainda que logo a seguir à adjudicação da empreitada de construção do Centro Multiusos a um consórcio formado por três empresas convidadas, foi apresentada uma nova versão do projeto de arquitetura que, entre outros pormenores, “contraria o projeto inicial e reduz a área de construção em cerca de 13 por cento, reduzindo 10 metros ao longo de todo o edifício”. “Não obstante o valor da adjudicação ter sido integralmente pago ao construtor, recebemos um edifício mais pequeno do que o adjudicado e um parque de estacionamento com menos lugares do que o previsto inicialmente”, explica o Presidente Ângelo Moura.

Além disso, neste relatório a CITEM concluiu que o equipamento está inacabado, apontando como exemplos o facto do parque de estacionamento não poder ser utilizado porque não foram executados os acessos previstos no projeto licenciado e a cafetaria, embora inicialmente executada, foi demolida no decurso das obras de reconstrução da cobertura e não foi edificada de novo. Detalha ainda que os sistemas de iluminação, de AVAC e de deteção e combate a incêndios e de intrusão nunca funcionaram corretamente.

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego sublinha que neste momento, devido à existência destas anomalias, a utilização desta infraestrutura é avaliada evento a evento de modo a garantir a segurança dos utentes.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário