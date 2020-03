Reitor da UTAD envia comunicado para tranquilizar estudantes

O Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Fontainhas Fernandes, dirigiu, hoje, uma mensagem aos estudantes, no sentido de “assegurar que os os responsáveis da UTAD estão a fazer todos os esforços para responder da melhor forma ao impacto da pandemia Covid-19”.

Nesse documento, Fontainhas Fernandes declara que “vivemos circunstancias extraordinárias que mudam a todo o momento”, e que entende a preocupação e ansiedade dos estudantes, mas que “não é possível ter respostas seguras para todas as perguntas” que todos gostariam de ver respondidas. Por isso, pede aos estudantes que “aceitem com tranquilidade as orientações que forem recebendo pelas Escolas e os docentes, sabendo que estas podem ser alteradas a qualquer momento”.

“A suspensão de todas as atividades letivas presenciais na UTAD foi, como é do vosso conhecimento, acompanhada pela decisão de prosseguir as atividades de ensino-aprendizagem à distancia. A UTAD, adaptando-se à nova realidade, prosseguirá a sua missão de ensino e de produzir e disseminar conhecimento, mantendo como foco principal da sua atividade o Vosso sucesso e bem-estar”, pode ler-se na mensagem. “Estou certo de que, como sempre, a UTAD conta com os seus estudantes para, de modo responsável, ultrapassar as difíceis circunstâncias que vivemos”, concluiu o reitor da UTAD.