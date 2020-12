Reitor da UTAD é o novo presidente da Comissão Nacional do Ensino Superior

António Fontainhas Fernandes, reitor da universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e anterior presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, vai assumir a presidência da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES).

A escolha do presidente da CNAES ocorreu a 17 de Dezembro, por eleição de entre os membros, tendo sido escolhido João Redondo para vice-presidente.

A legislação que regula o regime de acesso e ingresso no ensino superior prevê a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), a qual integra representantes dos estabelecimentos de ensino superior universitário público, do ensino superior politécnico público e ainda representantes dos estabelecimentos de ensino superior particular e cooperativo, indicados pelas organizações representativas dos mesmos.

Entre as competências da CNAES, destaca-se a condução do processo relacionado com a avaliação da frequência e a fixação dos critérios de seleção e seriação dos candidatos à matrícula e inscrição no ensino superior.

Fontainhas Fernandes sucede a João Guerreiro, que assumiu recentemente a presidência do Conselho de Administração da A3Es.

António Augusto Fontainhas Fernandes é reitor da UTAD, membro do Conselho Económico e Social, presidente da Fundação CEER, membro do expert group da European University Association e fundador da plataforma cívica NOSSA Europa.