Nos dias 17 e 18 de janeiro, o Regia Douro Park participou, em Vienna de Áustria, no kick-off-meeting entre as instituições que integram o projeto Erasmus +, mais precisamente o projeto tipo Alianças do Conhecimento (KA2).

O Regia Douro Park é um dos parceiros de Portugal neste projeto, assim como a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a CEIFA coop. Da Alemanha é a University of Vecha e a WIESENHOF, da Áustria a Univerity os Economics and Business Vienna e o ISEKI-Food Association e de Itália o Terra Institute GmbH.



Este projeto está direcionado para o sector agroalimentar e tem como objetivo primordial o de desenvolver instrumentos que permitam às empresas usar os SDG’s (Sustainable Development Goals) no seu seio empresarial, por forma a trazer mais valor para a empresa com inovação.