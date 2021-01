Regeneração urbana da Rua do Teixo e seus arruamentos, em São Martinho de Anta, em fase de conclusão

As obras de regeneração urbana da Rua do Teixo, e seus arruamentos, na vila de São Martinho de Anta, estão neste momento em fase de conclusão. Depois de meses de intervenção no terreno, esta obra dota esta rua, e arruamentos adjacentes, com nova pavimentação, novo sistema de regadio, águas pluviais, nova rede elétrica e uma Ilha Ecológica, ficando também colocada a pré-instalação de gás canalizado.

Com o objetivo de requalificar o espaço público, melhorar a imagem urbana de São martinho de Anta e promover a dinâmica económica e social local, a Rua do Teixo, e seus arruamentos, apresenta agora pavimento totalmente renovado em calçada em cubo, com a colocação de guias centrais de granito, para além de contemplar também intervenções realizadas ao nível do encaminhamento e drenagem das águas pluviais, regadio e rede elétrica. Com a conclusão destes trabalhos, esta zona vê-se agora dotada das infraestruturas necessárias às exigências atuais e reclamadas por de todos os habitantes, numa intervenção que dignifica este importante ponto da vila, terra natal de Miguel Torga.

Na realização destes trabalhos foi também colocada um Ilha Ecológica para separação dos resíduos, indo ao encontro das preocupações municipais a nível ambiental e da promoção da reciclagem.

O Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, congratula-se com a conclusão desta intervenção, reforçando a importância da mesma “que visa melhorar urbanisticamente o nosso território, resolvendo também alguns problemas que as infraestruturas existentes apresentavam e dotando-as de todas as condições necessárias para corresponder às necessidades atuais das nossas populações”.

Esta obra teve um investimento total de 227 838,15€.