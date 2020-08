Reforçado apoio financeiro às corporações de bombeiros do concelho de Chaves

O Município de Chaves deu hoje por finalizada a assinatura de três contratos-programa de cooperação e compromisso com as Corporações de Bombeiros do Concelho, que visam assegurar uma melhor operacionalidade e eficiência no socorro e na proteção de pessoas e bens, quer na sua área de atuação própria, quer em colaboração com o Serviço Municipal de Proteção Civil, permitindo assim alcançar maiores níveis de segurança em resposta à população.

A atribuição deste financiamento específico, no valor de 268 mil euros, representa um aumento de 28% face ao período homólogo, englobando quatro componentes de financiamento: subsídio fixo; subsídio extraordinário para apoio na aquisição de equipamentos de proteção individual e ações de desinfeção urbana devido à situação atual de Covid-19; financiamento das Equipas de Intervenção Permanente (EIP’s); manutenção do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF).

Para o Autarca Flaviense, Nuno Vaz, este momento reveste-se de uma singularidade própria, uma vez que se trata do “primeiro ano” em que o Município celebra a assinatura de contratos-programa com as corporações de bombeiros, tratando-se de “um compromisso sólido, que estabelece um conjunto de obrigações recíprocas entre as associações e o Município, representando o reconhecimento de todos pelos serviços diários prestados à comunidade, na prossecução da missão diária da salvaguarda das pessoas e bens ”.