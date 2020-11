Rede Expressos suspende atividade nos próximos fins de semana prolongados

A empresa de transportes Rede Expressos, a operar na região, anunciou a suspensão dos transportes públicos de passageiros durante os fins de semana prolongados, em que haverá restrições à circulação durante o Estado de Emergência, imposto devido à pandemia de Covid-19.

“Dando cumprimento à medida que determina a proibição de circulação entre concelhos, com a renovação do Estado de Emergência, a Rede Expressos irá parar”, informou a empresa.

Assim, não vai haver qualquer serviço entre as 00h00 do dia 28 de novembro (sábado) e as 23h59 do dia 1 de dezembro (terça-feira), e as 00h00 do dia 5 de dezembro (sábado) e as 23h59 do dia 8 de dezembro (terça-feira).

Se já tinhas bilhete comprado, a empresa sugere a revalidação (sem custos) para nova data.