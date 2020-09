Rede de Tabernas do Alto Tâmega promove gastronomia local em Boticas

A Casa do Pedro, em Vilarinho Seco, foi esta segunda-feira (dia 31 de agosto) o local escolhido para mais uma ação da Rede de Tabernas do Alto Tâmega.

A iniciativa, que contou com a presença, entre outros, do Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, do Deputado na Assembleia da República, Luís Ramos, da Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Carla Alves, da Diretora Regional Norte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Sandra Sarmento, e do Presidente da Cooperativa Agrícola de Boticas (CAPOLIB), Albano Álvares, permitiu divulgar alguns dos produtos de excelência do Concelho de Boticas e da região.

Um dos pontos altos do evento foi a prova de degustação de batata da variedade kennebec, produzida por agricultores de cada um dos seis municípios que constituem o Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar).

O júri do concurso, constituído por vários apreciadores de batata e pelos conceituados chefs Vítor Sobral, Hélio Loureiro e Vítor Adão, teve em consideração a cor, textura e sabor, sendo que no final elegeu como a batata cozida mais saborosa do Alto Tâmega, a originária do concelho de Ribeira de Pena.

Outros dos momentos mais aguardados do dia foi o lançamento de mais produtos com selo CAPOLIB, nomeadamente o cabrito, o cordeiro e, ainda, a batata das variedades kennebec e desiree.

Fernando Queiroga destacou “o trabalho e dedicação da CAPOLIB na promoção e, sobretudo, valorização dos produtos locais”, acrescentando que “a autarquia continuará a apoiar projetos que contribuam para o desenvolvimento do nosso Concelho, fixação de população e criação de emprego”.

“Sendo Boticas, a par de Montalegre, um território classificado como Património Agrícola Mundial e em que uma parte das famílias tem como fontes de rendimento a agricultura e pecuária, é indispensável que se valorize tudo aquilo que é produzido, de forma tradicional, no nosso Concelho”, finalizou o autarca.