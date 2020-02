Rede de Museus do Douro realiza visita técnica ao Núcleo Museológico da Casa dos Milagres

Os membros da Rede de Museus do Douro visitaram, esta semana, o Núcleo Museológico da Casa dos Milagres, em Perafita. Esta foi a primeira visita de trabalho a este importante espaço onde está exposta uma das maiores coleções de ex-votos a nível nacional e que passou a integrar a Rede de Museus do Douro, em abril de 2019.

O grupo visitou o Senhor do Monte e a Capela, onde assistiu a uma palestra sobre os Judeus, a Procissão e o Calvário da Via Sacra. Seguiu-se uma visita à Igreja e à Casa dos Milagres, com um percurso ao longo da Rua Principal para ver a Via Sacra, o Portal da Casa Clerical e o largo onde situava a Capela de Santo António. A visita guiada à Casa dos Milagres incluiu a projeção de um vídeo de José Hermano Saraiva, integrado na série de programas da RTP denominada “No Coração do Douro”. Foram ainda apresentadas a sala dos tetos decorados e a sala dos Ex-Votos aos membros da Rede do Museu do Douro.

Durante a tarde, o técnico da Direção de Serviços dos Bens Culturais da Direção Regional de Cultura do Norte, Fernando Ribeiro, realizou uma apresentação dedicada a “Tratar o passado no presente para que exista um futuro”. Seguiu-se ainda uma palestra sobre o “Inventário fotográfico: segurança, investigação e divulgação”, a cargo do fotógrafo documental do Museu do Douro, José Pessoa.

A candidatura do Núcleo Museológico da Casa dos Milagres, em Perafita, para integrar a Rede de Museus do Douro foi aprovada por unanimidade, em abril de 2019. Esta Rede tem por missão aliar as diferentes estruturas museológicas a operar na Região Demarcada do Douro num projeto cultural comum, abrindo novas hipóteses de entendimento e valorização da comunidade.

O Núcleo Museológico da Casa dos Milagres está integrado no Santuário do Senhor de Perafita, que é um conjunto arquitetónico, histórico e cultural único do qual fazem ainda parte a Igreja e a Sacristia, a Torre Sineira e a Capela do Senhor dos Milagres. Este núcleo é gerido pela Associação de Amigos de Perafita que tem como objetivo dinamizar a localidade de Perafita, dar a conhecer e preservar o seu património edificado, artístico e cultural.