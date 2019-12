Recuperação de mais de 80 artigos furtados pela GNR de Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal de Vila Real, no dia 26 de novembro, recuperou diverso material furtado, no concelho de Vila Real.

No âmbito de uma investigação por furto qualificado que decorria desde março, os militares apuraram que dois homens, introduziram-se várias vezes numa loja para furtar artigos de construção civil. Foram realizadas duas buscas domiciliárias e três não domiciliárias, que culminaram na apreensão de mais de 80 ferramentas e máquinas para bricolage e construção civil.

Foram identificados e constituídos arguidos por suspeita do furto dois homens, com 34 e 41 anos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Real.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Vila Real.