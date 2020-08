Recuperação de bicicleta furtada em Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, ontem, dia 11 de agosto, recuperou uma bicicleta furtada no concelho de Vila Real.

No âmbito de uma investigação por furto que decorria há um mês, os militares da Guarda apuraram o paradeiro da bicicleta, de cinco mil euros, tendo realizado diligências policiais que permitiram recuperá-la. No decorrer da ação, identificaram um homem de 20 anos, por suspeita do furto.

O indivíduo foi constituído arguido e os factos foram enviados ao Tribunal Judicial de Vila Real.

A ação teve o reforço do Posto Territorial de Vila Real.