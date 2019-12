Recuperação de artigos furtados em Adoufe

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal, no dia 28 de novembro, identificou um homem e uma mulher, com 45 e 49 anos, por furto na localidade de Adoufe.

A ação ocorreu no âmbito de uma investigação por furto, a decorrer desde agosto, em que os suspeitos terão distraído a vendedora de um stand de automóveis com o propósito de lhe furtar o tablet e o telemóvel, agora recuperados no decorrer de duas buscas, uma domiciliária e uma em veículo.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Real.