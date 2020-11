Real Office doou material a dois agrupamentos escolares de Vila Real

A Real Office Lda, empresa sediada em Vila Real que comercializa material de papelaria, artes decorativas, mobiliário de escritório e agora gráfica e publicidade, procedeu à doação de material escolar ao Agrupamento de Escolas Diogo Cão e ao Agrupamento de Escolas Morgado Mateus nesta passada segunda-feira, dia 26 de Outubro de 2020.



Avaliado em cerca de 5000€ de preço de mercado, ambos os Agrupamentos receberam canetas, lápis, cadernos, mochilas e outro material didático e de apoio à comunidade escolar.



Os sócios Joel Pádua e Ricardo Minhava adquiriram a empresa Real Office Lda em Junho de 2020 com o objetivo de diversificar os serviços de publicidade do anterior projeto conhecido como MediaByter, e incorporando-o na nova marca Real Office.



Esta doação reflete os valores de responsabilidade social da empresa que promete realizar mais ações deste género no futuro.

Joel Pádua