Reabriu ao público o Posto Aquícola do Boticas Parque

Após o encerramento nos últimos dois meses, motivado pela pandemia de COVID-19 que se abateu sobre o nosso país e o mundo e que obrigou à implementação de redobradas medidas de contingência para travar o contágio pelo novo coronavírus, o Posto Aquícola do Boticas Parque Natureza e Biodiversidade retoma a sua normal actividade a partir do próximo dia 30 de maio (sábado) para a realização das actividades de pesca desportiva e recreativa, e a partir do dia 1 de junho (segunda-feira) para venda de trutas ao público.

O horário de venda ao público será das 9h00 às 12h00 e das 13H00 às 16h00.