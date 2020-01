Reabilitação do Espaço Intergerações e Casa das Associações em Boticas

Prosseguem a bom ritmo as obras de reabilitação levadas a cabo pela Câmara de Boticas no antigo edifício da sede da Cooperativa da Batata, futuras instalações do Espaço Intergerações e Casa das Associações.

Este edifício, com grande potencial estrutural e localizado numa das principais entradas da vila de Boticas, junto à EN312, pretende ser uma plataforma de apoio social e cultural que promova, por um lado, a dinamização de diversas iniciativas destinadas a diferentes faixas etárias e, por outro, ser um espaço onde as coletividades do Concelho se podem concentrar e desenvolver atividades de cariz associativo direcionadas para a comunidade local.

Além da requalificação do interior do edifício, também a área exterior está a ser alvo de uma intervenção que visa a criação de uma zona verde estruturada de forma a albergar eventos culturais e recreativos ao ar livre.

A execução desta obra decorre no âmbito da candidatura n.º NORTE-16-2016-16- Reabilitação Urbana, EIXO PRIORITÁRIO 4 – Qualidade Ambiental, OT6, com o objetivo principal de preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos. Tem um investimento total elegível de 1.1161.866,00€ e uma comparticipação FEDER de 987.586,10€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total elegível da operação.