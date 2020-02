Reabilitação do edifício da Torre de Santa Cristina em Mesão Frio

Teve lugar no dia 26 de fevereiro, no edifício dos Paços do Concelho, a assinatura do contrato da empreitada para a reabilitação do edifício da Torre de Santa Cristina, entre a Câmara Municipal Mesão Frio, representada pelo Presidente, Alberto Pereira e a empresa Tudorosa, Lda., representada pelo administrador, Edgar Pinheiro, adjudicada pelo valor de 156.116,80 euros.

A obra pública resulta de uma candidatura aprovada ao Programa Operacional Regional do Norte – NORTE-04-2316-FEDER-000331, com o investimento inicial total de 176.030,00 euros, sendo comparticipada pelo FEDER em 149.625,50 euros, correspondente a uma taxa de cofinanciamento comunitário de 85%.

A obra consiste, para além da reabilitação, na ampliação da edificação em altura e no melhoramento do acesso à torre, tendo como objetivo fundamental, a criação de um miradouro urbano, em pleno centro histórico de Mesão Frio.

A intervenção prevista para arrancar em março e que virá a ser concluída no final do verão, compreende, ainda, a criação de novos pisos interiores, recriando a originalidade daquele que outrora fora o edifício mais alto da vila, escadas interiores, lajes de pavimento, guardas e revestimento em ferro, o melhoramento do acesso e a circulação de pessoas no topo do edifício; a reformulação do piso térreo; arranjos exteriores e pinturas, bem como a restauração dos vitrais existentes de acordo com a sua essência.

A reabilitação deste espaço é uma mais-valia e um ponto de atração turística para o concelho.