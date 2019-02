No âmbito do planeamento formulado pela CIM Douro e da medida 3.4.2 – “Melhoria da Eficiência dos Regadios Existentes do PDR 2020, a Câmara Municipal de Vila Real vai apoiar a reabilitação dos regadios tradicionais da Freguesia de Mondrões e de Arrabães, na Freguesia de Torgueda, com 500 mil euros.

Os agricultores das freguesias que detinham regadios e estavam legalmente constituídos e devidamente registados na Direção Regional de Agricultura, efetuaram uma candidatura a apoios comunitários e, como resposta, obtiveram um apoio que visará a modernização e reabilitação dos respetivos regadios.

“Estes regadios careciam há muito de um conjunto de intervenções que reabilitassem a sua função como estruturas de captação, condução e distribuição de água pelos terrenos agrícolas por eles servidos, aumentando, assim, a produtividade dos solos regados e, consequentemente, os potenciais rendimentos dos respetivos agricultores e da agricultura familiar neles desenvolvida”, adiantou Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real.

Este apoio, que apresenta uma taxa de financiamento de 100% para os investimentos candidatados, irá permitir beneficiar uma rede de rega de, aproximadamente, 10,4 km, um reservatório e dois açudes de uma área agrícola total de 80 hectares repartidos por 125 explorações que serão beneficiadas com esta reabilitação.

Cláudia Richard

Notícia completa na edição nº 655, já nas bancas.