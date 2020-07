Reabertura dos bares e discotecas discutida hoje no Conselho de Ministros

A abertura dos bares e discotecas, encerrados desde o início da pandemia da covid-19, será um dos temas referenciados e discutidos no Conselho de Ministros de hoje. Também os horários dos restaurantes irão sofrer uma mudança, passando a poder encerrar às 24 horas.

Estas empresas, do setor de diversão noturna, encerradas desde março, não fizeram parte do plano de desconfinamento, justificando António Costa, que não seria possível cumprir as devidas regras de segurança, como o afastamento físico, nas discotecas e nos bares.

Segundo o jornal Público, este setor poderá vir a conhecer, no presente dia, quais as condições de reabertura dos seus espaços no Conselho de Ministros que irá decorrer esta tarde.

A possível reabertura de bares e discotecas, segundo o diário, poderão reabrir, mas apenas se seguiram as mesmas regras que estão em vigor sobre os cafés, pastelarias e casas de chá. O que significa que não só terão as 20 horas como horário de encerramento, não podendo funcionar à noite, como também não poderão operar como espaços de dança e de convívio próprio.No entanto, estes estabelecimentos poderão utilizar os seus espaços exteriores para colocar esplanadas, com as devidas regras de segurança de distanciamento social estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde, e se tiverem pistas de danças, estas deverão ser ocupadas com mesas. Ainda assim, não poderão servir refeições como restaurantes, limitando-se apenas a refeições ligeiras.