Reabertura ao tráfego da Ponte de Carrapatelo entre Mesão Frio e Baião

Reforço da segurança rodoviária em Mesão Frio

A Infraestruturas de Portugal informou que no dia 12 março, foi resposta a circulação na Ponte de Carrapatelo, na EN101 em Mesão Frio, no seguimento da antecipação da conclusão das obras de reabilitação, cuja término estava previsto para o dia 19 de março.

A intervenção teve como objetivo a melhoria das condições de circulação nesta infraestrutura e consistiu na reformulação do sistema de drenagem do tabuleiro e de tratamento de todo o pavimento da via, bem como trabalhos de limpeza e regularização de taludes a montante da obra de arte e recolocação dos blocos de capeamento que constituem o guarda-corpos.

A Ponte de Carrapatelo sobre o Rio Teixeira, faz a ligação entre os concelhos de Baião e Mesão Frio.