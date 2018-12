O Centro de Tropas de Operações Especiais (CTOE), instituição que forma os conhecidos “rangers” em Lamego, promoveu esta manhã, no aquartelamento de Santa Cruz, a cerimónia comemorativa do encerramento de cursos. Após a celebração eucarística com bênção das boinas, o ato oficial continuou com a cerimónia militar com as forças em parada e a realização de um almoço de confraternização.

O Município de Lamego esteve representado pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, António Alves da Silva, e pelo deputado da Assembleia Municipal, Luís Miguel Friães. A cerimónia foi presidida pelo Comandante do CTOE, Coronel de Infantaria Valdemar Correia Lima, tendo sido este o último ato oficial a que presidiu investido nestas funções.

