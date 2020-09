Rampa de Boticas: planos de segurança analisados em reunião

Realizou-se na tarde desta sexta-feira (dia 28 de agosto), no edifício dos Paços do Concelho, uma reunião entre o Município de Boticas, o Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto e demais entidades envolvidas na realização da Rampa de Boticas, evento agendado para os dias 19 e 20 de setembro.

O encontro, que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, do Comandante Distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Vila Real, Álvaro Ribeiro, do comandante dos Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB), Carlos Gomes, e de representantes do Posto de Boticas da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Demoporto, teve como finalidade abordar o plano de segurança da prova e, simultaneamente, as restrições determinadas pelas Autoridades de Saúde, no âmbito da Covid-19.

Considerando a situação atual do país devido ao surto pandémico de Covid-19, que obriga à implementação de medidas excecionais de segurança, os intervenientes estão a trabalhar no sentido de garantir que a prova desportiva decorra da melhor forma possível e de acordo com as normas estipuladas para o efeito.