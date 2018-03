Rali do Alto Tâmega vai ser reeditado

O mítico Rali do Alto Tâmega, prova mediática dos Campeonatos Nacionais de Ralis da década de 80 e início dos anos 90, vai ser reeditado.

Com a organização conjunta do CAMI e dos Municípios de Chaves e Boticas, o Rali do Alto Tâmega vai para a estrada no fim de semana de 21 e 22 de abril. Inserido no Campeonato Norte de Ralis (asfalto), o Rali conta também com a estreia da promissora Copa 106, com o intuito de servir de teste para pilotos e promotor dos pequenos, mas endiabrados Peugeot.

Constituído por pecs ao mais alto Nível, por uma região com grande potencial turístico em forte expansão e por um historial nos Ralis ao mais alto nível, faz com que a prova reúna todos os requisitos para a sua inclusão no calendário do Campeonato de Portugal de Ralis do próximo ano.

Ni Amorim, Fernando Peres, Joaquim Santos, António Rodrigues, Pedro Matos Chaves, Adruzilo Lopes entre outros, são pilotos que fazem parte do historial do Rali do Alto Tâmega.

A apresentação oficial do Rali está agendada para o dia 26 de março às 18h30, onde será também inaugurada uma exposição alusiva às edições históricas do Rali do Alto Tâmega. Está também prevista uma tertúlia com pilotos que participaram no Rali do Alto Tâmega durante a apresentação.

A apresentação do Rali do Alto Tâmega será aberta ao público e contará com a presença dos Presidentes da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, e da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga.