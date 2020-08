Rali de Mesão Frio conta com 80 inscritos

Vai decorrer, este fim de semana, nos dias 15 e 16 de agosto, a 9ª Edição do Rali de Mesão Frio que, este ano, bateu o recorde de participantes, alcançando as 80 viaturas. “Fomos surpreendidos com o número de inscrições que atingiram um número record. Tivemos de cancelar as inscrições porque não podíamos aceitar mais”, frisou o presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, sublinhando que esta semana “vai ser em grande”, pois um grande número de pilotos optou por passar férias na região.

Segundo Alberto Pereira, o Rally é o evento que “mais retorno financeiro trás para a economia local”. De facto, desde o início de julho, houve um aumento de visitantes que se refletiu na taxa de ocupação e turismo. “Nós temos 34 casas de turismo completamente cheias. Neste momento, felizmente, começa-se a ver a Vila a mexer”, explicou o autarca.

Por sua vez, o presidente do Clube Automóvel da Régua, Manuel António Sousa, explicou que o dia 15 será dedicado às verificações técnicas e documentais, ainda que estejam a tentar efetuar a verificação dos documento via on-line para não criar ajuntamentos no secretariado. “As verificações técnicas serão feitas no quartel dos bombeiros e, a partir das 21 horas, vamos ter o troço que começa no Miradouro do Imaginário e termina na entrada da Vila, junto às piscinas”, referiu.

Nas novidades deste ano, está o facto de a 9.ª edição do rali cumprir escrupulosamente as normas de respeito ambiental, o que que lhe confere a possibilidade de conquistar a certificação de prova amiga do meio ambiente, com a obtenção do selo verde da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK). Também o Parque de Assistência desta edição terá uma extensão superior à de anos transatos, ocupando a Rua Prof. António da Natividade e a Avenida Dr. Domingos Monteiro e haverá um reforço na higienização e no controlo de entradas e de permanência de membros credenciados. O acesso ao parque estará vedado ao público e as equipas participantes poderão ter um máximo de 6 elementos, mais o piloto e o navegador. As verificações administrativas poderão ser feitas on-line ou no local, apenas no sábado, paralelamente às verificações técnicas, desde as 9h30 até às 16h30 do mesmo dia. A entrada no Parque Fechado está prevista ser entre as 17h45 e as 18h45.

Este ano, a Super Especial Noturna, que habitualmente era realizada no centro de Mesão Frio, deu lugar à Prova Especial 1. O arranque do Rali Município de Mesão Frio será dado pelas 21 horas de sábado, num percurso com 5,2 kms, desde o Lugar do Imaginário, com passagem pela casa dos cantoneiros e subida em direção a Vila Jusã, terminando junto à Avenida 25 de abril.

No domingo, último dia do rali, o pelotão percorrerá sete provas especiais, com tripla passagem por Barqueiros (6,85 kms) e Vila Marim/Cidadelhe (9,49 kms) e uma única passagem pelos 5,51 kms de Oliveira.