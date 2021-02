Quinta pedagógica do Boticas Parque, Natureza e Biodiversidade tem novo habitante

A quinta pedagógica do Boticas Parque, Natureza e Biodiversidade (BNB) tem um novo habitante. Trata-se de um potro de raça garrana, filho do Hilo e da Graciete, cavalos que foram doados no início do ano passado ao BNB pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), através de um protocolo estabelecido com o Município de Boticas, e sendo provenientes da Quinta do Sancho, em Barcelinhos.

A doação dos equídeos de raça garrana ao BNB teve como objetivo de aumentar o número e a variedade de animais existentes na quinta pedagógica e, simultaneamente, promover a preservação desta raça autóctone portuguesa.

A nova “estrela” da quinta pedagógica do Boticas Parque nasceu na passada quarta feira, dia 24 de fevereiro, e ainda não tem nome, aguardando as instruções da Associação de Criadores de Equinos de Raça Garrana (ACERG) e o respetivo Registo Zootécnico.