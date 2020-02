Quinta pedagógica do Boticas Parque com dois novos habitantes

A quinta pedagógica do Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) tem, a partir do início do mês de fevereiro, mais dois exemplares (um macho e uma fêmea) de cavalos raça garrana.

O Hilo e a Graciete, nomes pelos quais foram batizados, fazem companhia à égua Musa e são a mais recente atração da quinta.

A doação dos dois equídeos ao BNB decorreu no âmbito de um protocolo estabelecido entre a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) e o Município de Boticas, com o objetivo de aumentar o número e a variedade de animais existentes na quinta pedagógica e, simultaneamente, promover a preservação desta raça autóctone portuguesa.