Quinta de Ventozelo recebeu III Edição do Tomate Coração de Boi do Douro

Qualidade do tomate marca prova cega do fruto

A IV Edição do Concurso do Tomate Coração de Boi do Douro voltou a provar que a região duriense tem “excelentes” condições para a produção deste fruto de verão. Até ao final do Agosto, a iniciativa continua nos restaurantes que participam na Festa do Tomate.

A Quinta do Romeu, localizada no Douro Superior, venceu a IV edição do Concurso Tomate Coração de Boi que se realizou no último dia 23 de Agosto, na Quinta do Ventozelo. O segundo lugar foi para a Quinta de Santa Comba, e a Quinta da Boavista, no Cima Corgo, foi o terceiro classificado.

A iniciativa reuniu bom tomate coração de boi de 25 produtores da região. Ao júri – os chefes Miguel Castro Silva, Leopoldo Garcia Calhau e André Magalhães, o jornalista especializado em gastronomia e vinhos José Augusto Moreira, o enólogo Luís Soares Duarte, Francisco Pavão, nome de referência na prova de azeites, e Jorge Raiado produtor de sal em Castro Marim -, coube a classificação deste fruto estrela de verão, tendo em conta critérios como aroma, sabor, textura e harmonia.

No final da prova, todo o júri foi unânime a sublinhar a excelência do tomate em concurso. “Foi de todos o melhor ano”, sublinhava Francisco Pavão, presidente do júri.

Esta iniciativa de valorização das hortas do Douro e, em especial, do tomate coração de boi que ali encontra condições excecionais de produção, continua com a Festa do Tomate, até ao final de Agosto, em vários restaurantes da região: DOC (Folgosa), restaurante Pickles (Hotel Six Senses Douro Valley, Lamego), Cais da Villa (Vila Real), Chaxoila (Vila Real), Cozinha da Clara (Quinta de La Rosa, Pinhão), Toca da Raposa (Ervedosa do Douro), Cais da Ferradosa (São João da Pesqueira), Flor de Sal (Mirandela), Cêpa Torta (Alijó) e Aneto & Table (Peso da Régua). Em todos, é possível

degustar o tomate coração de boi em saladas ou em pratos especiais concebidos para esta iniciativa.