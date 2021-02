Quatro homens identificados por furto de utensílios agrícolas em Alijó

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Alijó, hoje, dia 2 de fevereiro, identificou quatro indivíduos com idades compreendidas entre os 20 e os 45 anos por furto, no concelho de Alijó.

No seguimento de uma denúncia de que estaria a decorrer um furto num armazém agrícola, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local e pouco depois conseguiram localizar os suspeitos quando seguiam numa viatura, tendo sido intercetados. No decorrer das diligências policiais foram detetados no interior do veículo diversos objetos, alegadamente furtados, destacando-se a apreensão do seguinte material: dois pulverizadores em cobre; um machado; um pé-de-cabra; uma corda com 20 metros; uma motosserra; uma roçadora; um motor de rega; dois jerricãs com combustível.

Os suspeitos foram identificados, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alijó.