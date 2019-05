Quatro candidaturas aprovadas para eficiência energéticas de edifícios públicos em Vila Pouca de Aguiar

O Município de Vila Pouca de Aguiar foi notificado da aprovação de quatro candidaturas comunitárias para eficiência energética referentes aos edifícios Biblioteca Municipal, Casa da Cultura, Cineteatro Municipal e Museu Padre José Rafael Rodrigues.

No âmbito do Portugal 2020, as candidaturas relativas ao Programa Operacional Regional do Norte visam a eficiência energética nas infraestruturas públicas da administração local.

Relativamente às quatro candidaturas agora aprovadas, o custo total é de mais de 1,3 milhões de Euros (€1.311.351,08).

Os melhoramentos da eficiência energética na Biblioteca Municipal envolve a verba de 293. 158,78€, na Casa da Cultura é de 105.378,01€, no Cineteatro a verba é a mais avultada com 816.347,27€ e no Museu é de 96.467,02€. A taxa de cofinanciamento pelo FEDER é de 45%.

Isolamento térmico, substituição de vãos, lâmpadas e outras obras irão tornar os edifícios mais sustentáveis e funcionais.