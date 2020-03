Quarto caso confirmado no distrito de Bragança

Está confirmado um novo caso do novo coronavírus no distrito de Bragança. Trata-se de um emigrante, natural do concelho de Macedo de Cavaleiros. O individuo de 66 anos, regressara há poucos dias de França, país onde está emigrado.

O paciente está neste momento internado no hospital de Mirandela. Suspeita-se que este seja um caso de Covid-19 importado.

De relembrar que este é o quarto caso no distrito de Bragança e o primeiro no concelho de Macedo de Cavaleiros. Até então foram diagnosticados dois casos em Mirandela e um em Bragança.