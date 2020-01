Quarteirão do Tribunal e zonas envolventes serão intervencionados

A Câmara Municipal de Vila Real informou, na passada semana, que para além da reabilitação do espaço público da Avenida Carvalho Araújo, estão em curso as outras empreitadas incluídas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU): Reabilitação do Quarteirão do Tribunal, Rua Isabel de Carvalho, Rua Alexandre Herculano, Rua Marechal Teixeira Rebelo, Rua do Rossio e envolventes.

A intervenção terá um investimento total superior a um milhão e 100 mil euros (Projeto + empreitada), valor que terá uma comparticipação comunitária de cerca de 940 mil euros e um investimento municipal na ordem dos 166 mil euros.

O desenvolvimento do projeto teve em consideração, entre outras, a reabilitação do espaço público, regulando o estacionamento de superfície e cargas e descargas; mudança de pavimentos e relocalização de infraestruturas; alteração e reconfiguração do mobiliário urbano existente, nomeadamente a iluminação pública, com aumento da eficiência energética; introdução de soluções que conduzam à diminuição da velocidade de circulação dos veículos; e eliminação de obstáculos à circulação pedonal e nova sinalética.

Esta empreitada inclui a intervenção em dez arruamentos no centro histórico de Vila Real, nomeadamente a Rua D. Pedro de Castro, Rua Margarida de Chaves, Rua Isabel de Carvalho, Rua Alexandre Herculano, Rua do Rossio, Rua da Misericórdia, Rua Marechal Teixeira Rebelo, Rua Irmã Virtudes, Rua Camilo Castelo Branco e Rua Nova.