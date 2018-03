PSP detém jovem por roubo por esticão

Polícias da Esquadra da PSP de Vila Real identificaram um indivíduo do sexo masculino, de 19 anos de idade, com residência na cidade de Vila Real, por ser o principal suspeito de ter cometido um crime de “Roubo” a pessoa idosa, na via pública e pelo método de esticão, e também por ser suspeito da prática de um crime de “Furto” ao interior de uma residência, através de arrombamento.

Após tomarem conhecimento do roubo, de imediato os agentes policiais de serviço ao patrulhamento auto à cidade de Vila Real efectuaram diligências, para chegar ao autor do ilícito. Foi possível identificar o suspeito e recuperar a carteira roubada à idosa, bem como, todo o conteúdo que estava no seu interior.

Na prossecução das diligências apurou-se ainda que o arguido é suspeito de ter furtado artigos do interior de uma residência, na cidade de Vila Real, nomeadamente, um Acordeão, um Rádio, duas “Mesas de mistura de música”, dois Leitores de CD`s e uma Tostadeira, os agentes policiais procederam à apreensão do material num estabelecimento de venda de artigos usados, na cidade de Vila Real, local onde já haviam sido vendidos.

O material foi todo recuperado e será entregue ao seu legítimo proprietário.