PSP de Vila Real promove ação de formação para donos de cães perigosos

A Policia de Segurança Pública de Vila Real informa que vai realizar a 5.ª Ação de Formação para Detentores de cães perigosos ou potencialmente perigosos, no próximo dia 30OUT2020 (sexta-feira).

Esta formação será realizada na sede do Comando Distrital de Vila Real, por elementos policiais credenciados. A formação terá a duração de 4 (quatro) horas e no final da formação, os participantes são submetidos a uma prova escrita, de 20 questões, com a duração de 30 minutos.

Os candidatos com residência na área de responsabilidade da PSP (cidade de Vila Real e Chaves) devem proceder à sua inscrição, remetendo a sua candidatura para o e-mail cpvreal@psp.pt. A publicitação da informação relativa à formação encontra-se nos portais eletrónicos da DGAV (www.dgav.pt), PSP (www.psp.pt) e GNR (www.gnr.pt), onde está disponibilizado a Ficha de Inscrição.