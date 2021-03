PSP de Vila Real detém dois homens por furto de combustível e baterias de pesados

No passado fim-de-semana polícias da Esquadra de Investigação Criminal de Vila Real procederam à detenção de dois indivíduos do sexo masculino, ambos com 30 anos de idade, residentes nesta cidade, por suspeitas da prática de vários crimes de furto de combustível e baterias de veículos automóveis pesados de mercadorias, máquinas industriais utilizadas em empreitadas, em Oficinas de Reparação Automóvel e outros estabelecimentos.

Os suspeitos aproveitavam o facto de as viaturas e máquinas industriais se encontrarem parqueados na via publica e nos próprios estaleiros dos proprietários das empresas, para durante a noite furtarem todo o combustível das viaturas, bem como as baterias desses mesmos veículos.

Para além desta tipologia de crimes, são ainda suspeitos de um assalto a uma Oficina de Reparação de Automóveis, local de onde terão furtado vários artigos de mecânica. O valor do material furtado ascendeu a vários milhares de Euros.

Os suspeitos utilizavam uma viatura furtada, que utilizavam no cometimento dos furtos bem como para transportar os artigos por si furtados.

Os factos praticados pelos suspeitos são, subjectiva e objectivamente, graves, além de serem manifestamente censuráveis, configuram um tipo de criminalidade muito específica e nefasta à sociedade, consabido é o perigo de perturbação da ordem e tranquilidade públicas na cidade de Vila Real.

Presente na segunda-feira perante a Autoridade Judiciária competente foi-lhes aplicada a medida de coação de apresentações diárias no posto policial da sua residência.