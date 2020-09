PSD reuniu com AAUTAD sobre as preocupações dos alunos no novo ano letivo

Decorreu, ontem, no âmbito da temática “Início do ano letivo”, a Comissão Política do PSD de Vila Real uma reunião com a Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD), na qual José Pinheiro, presidente da AAUTAD, expôs as suas principais preocupações quanto a este novo ano letivo “sui generis”.

O líder do PSP, Nataniel Araújo afirmou que “foi bom ouvir quais as preocupações dos estudantes”, que nesta fase inicial de um novo ano escolar, sentem que existe uma falta de orientação e de cumprimento das regras que o próprio governo impôs, por parte da tutela do Ensino Superior. De acordo com as palavras do Presidente da Associação Académica José Pinheiro, “não estão a cumprir aquilo com que se comprometem”.

Segundo o PSD, são, efetivamente, inúmeras as preocupações relativamente ao alojamento: “O número de vagas de acesso ao ensino superior aumentou, o que significa que o número de camas terá, igualmente, de aumentar, isso é um problema”, explicou Nataniel Araújo, acrescentando que “a posição do PSD é encontrar soluções e contribuir, com a sua opinião, para suprimir a falta de camas”.

Um outro problema destacado na reunião, foi a intervenção rápida e urgente da autarquia quanto à gestão dos transportes. “É necessário que alguma medida seja tomada quanto a esta questão, uma vez que não queremos pôr em risco a saúde dos vila-realenses e de todos os que vêm estudar para Vila Real. A vinda de novos alunos irá, consequencialmente, aumentar o fluxo nos transportes urbanos. Esse problema necessita de ser debatido”, concluiu, apelando ao Município que tome uma decisão quanto a esta gestão.