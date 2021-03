Vila Real: PSD pede esclarecimentos sobre o regresso às aulas presenciais na Escola EB1 do Prado

A Comissão Política de Secção do PSD de Vila Real efetuou um pedido de esclarecimento, ontem, dia 11 de março, relativamente às questões de segurança na reabertura das creches, pré-escolar e 1º ciclo na próxima segunda-feira e, ainda, sobre o plano de trabalhos da obra de ampliação na Escola EB1 do Prado.

Segundo o PSD, “no seguimento de diversas manifestações de preocupação de vários encarregados de educação da Escola EB1 do Prado”, seria necessário esclarecer se, aquando da reabertura do espaços de ensino estarão “garantidas as condições de segurança adequadas”, garantindo, assim, “a segurança das crianças, dos auxiliares, professores e encarregados de educação.

Além disso, o PSD questionou “se o plano de trabalho da obra está a ser cumprido conforme o contrato de empreitada, e em caso negativo que medidas prevê o município adotar”.

Por fim, “atendendo à responsabilidade que o Município tem sobre esse equipamento educativo”, o Partido Social Democrata perguntou quais são as medidas a adotar “para não penalizar ainda mias o reinício da atividade escolar presencial”.

Recorde-se que a empreitada de ampliação e requalificação da escola de Prado-Ferreiros foi consignada a 8 de outubro de 2020, com um valor estimado de cerca de 800 mil euros e um prazo de execução de 12 meses