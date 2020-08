PSD Mondim de Basto quer “construir o futuro” com a participação dos Mondinenses

O PSD Mondim de Basto lançou esta terça-feira, dia 4 de agosto, a plataforma online SIM Mondim de Basto (www.simmondimdebasto.pt) com o objetivo de incentivar os Mondinenses a participarem na “construção do futuro” do concelho.

Na plataforma, além de poderem visualizar a atividade do PSD local, os Mondinenses têm à sua disposição um formulário onde poderão enviar sugestões e propostas para o concelho.

A iniciativa vem complementar o contacto que a Comissão Política do PSD Mondim de Basto tem encetado com as instituições locais e população, no sentido de auscultar as suas preocupações e necessidades, por forma a construir o projeto positivo de mudança com que se comprometeu na sua tomada de posse, há dois anos.

A política de proximidade e a promoção da participação ativa da população são, para o PSD Mondim de Basto, cruciais para que se encontrem as melhores respostas para os desafios do concelho. O líder do PSD Mondim de Basto, Bruno Ferreira, recorda as palavras proferidas por si no momento da sua tomada de posse à frente do destino da concelhia, “se tivermos a capacidade de juntar no mesmo projeto o melhor contributo de muitos, estaremos mais próximos de apresentar uma solução verdadeiramente representativa da vontade e das necessidades dos Mondinenses”.

“Esta plataforma é mais um meio de participação ativa da comunidade e pretende corresponder à vontade em participar na construção do projeto de mudança, que os Mondineneses têm vindo a manifestar juntos de nós”, refere Bruno Ferreira.

O slogan “SIM Mondim de Basto”, assumido pelo PSD Mondim de Basto no início deste ciclo político, pretende ser uma afirmação positiva que acredita na capacidade de desenvolvimento do concelho de Mondim de Basto. Desde a tomada de posse que o PSD tem trabalhado para se apresentar nas próximas eleições autárquicas como a alternativa capaz de implementar a verdadeira mudança que o concelho necessita.

O PSD Mondim de Basto lança o repto a todos os Mondinenes para participarem e dizerem SIM a Mondim de Basto.