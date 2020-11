PSD Mondim de Basto lamenta encerramento do balcão do BCP no concelho

O PSD Mondim de Basto, tendo tomado conhecimento do encerramento da agência do BCP no concelho de Mondim de Basto, manifesta a sua profunda preocupação face à perda deste serviço.

Nos últimos dias, os clientes do Banco têm vindo a receber notificações dando conta que a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de novembro, a sua nova sucursal passará a ser a do concelho de Celorico de Basto.

“Até ao momento não é do conhecimento público qualquer diligência do Município junto da administração do Banco para impedir este encerramento. Recordamos que o Município é cliente desta entidade bancária onde, inclusive, contratualizou o empréstimo bancário para o saneamento financeiro no valor de 13,5 milhões de euros”, informou o PSD, em comunicado.

“É evidente que a maior proximidade dos concelhos vizinhos é uma oportunidade, mas também um novo desafio para o concelho de Mondim de Basto. Uma oportunidade que não está a ser devidamente valorizada pela autarquia. A manter-se a saída de empresas do concelho, constatamos que, se nada for feito, a nova via de comunicação pode acelerar a saída de agentes económicos para territórios mais atrativos”, acrescentou.

O PSD, atempadamente, alertou para a importância e necessidade do poder local desenvolver e implementar uma estratégia de desenvolvimento económico e social que valorize a nova rede viária.