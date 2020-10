PSD Mondim de Basto elege novos órgãos a pensar nas autárquicas

O PSD Mondim de Basto foi a votos no passado dia 24 de outubro e deu um sinal de confiança à equipa e ao projeto de futuro que está a ser desenvolvido para o concelho de Mondim de Basto.

Com uma única lista a sufrágio, os militantes votaram por unanimidade a reeleição da Comissão Política e Assembleia de Secção. Bruno Ferreira renova assim o mandato de presidente da Comissão Política Concelhia, assim como Vítor Costa, que foi reeleito como Presidente da Assembleia de Secção.

Para o presidente do PSD Mondim de Basto “esta eleição traduz-se num voto de confiança em toda a equipa que iniciou este projeto e vem aumentar a nossa responsabilidade para preparar as próximas eleições autárquicas. Estamos empenhados em continuar a trabalhar para merecer a confiança dos mondinenses em todas as freguesias do concelho e concretizar a mudança que o concelho tanto precisa.”

Também no dia 24 de outubro, realizaram-se as eleições para os órgãos distritais do PSD Vila Real. Fernando Queiroga foi reeleito como Presidente da Comissão Política Distrital, contando na sua equipa com o Presidente do PSD Mondim de Basto, Bruno Ferreira. O mondinense Francisco Ramos foi também reeleito para o Conselho de Jurisdição Distrital.