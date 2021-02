PSD Mondim de Basto defende um novo modelo para o Mercado Municipal

O PSD Mondim de Basto, em comunicado, afirmou que “viu com agrado o município anunciar que o Mercado Municipal será alvo de obras de beneficiação”. No entanto, ficou “espantado” ao verificar que esta execução “terá um valor de investimento total de 70.483,11€, com duração prevista de 7 meses”. “Trata-se, pois, de uma mera operação de maquilhagem ao edifício, a inaugurar em vésperas de eleições autárquicas, e um sinal de desvalorização do potencial do edifício, com um custo de obra praticamente igual ao valor já gasto só com projetos”, declarou o PSD, enumerando as seguintes ações:

– Durante a governação socialista na autarquia foram adjudicados à mesma empresa dois projetos para as requalificações do edifício do Mercado Municipal e do espaço envolvente ao Mercado;

– O primeiro projeto, elaborado em 2010, para a requalificação do edifício do Mercado Municipal custou 30.442,50€ (iva incluído), sendo o valor estimado da obra de 1.540.000€ (um milhão e quinhentos e quarenta mil euros);

– O segundo projeto, elaborado em 2016, para a requalificação do espaço envolvente ao Mercado custou 39.973,77€ (iva incluído) sendo o valor estimado da obra de 660.000€ (seiscentos e sessenta mil euros);

– Só nestes dois projetos, foram gastos 70.416,27€, um valor praticamente igual ao agora atribuído para a “modernização do Mercado Municipal de Mondim de Basto”, segundo a divulgação oficial do município;

– O valor total previsto para as requalificações do edifício do Mercado Municipal e do espaço envolvente ao Mercado era de 2.200.00€ (dois milhões e duzentos mil euros), muito longe dos anunciados 70.483,11€.

Segundo o PSD, “qualquer dificuldade para a realização das duas intervenções de uma só vez, não justifica a intervenção anunciada pelo município, nem a mesma irá resolver as necessidades do edifício”. Para a oposição, esta situação revela “falta de planeamento e de rigor na gestão pública”.

Para o presidente do PSD Mondim de Basto, Bruno Ferreira, “o Mercado Municipal pela sua história, infra-estrutura e localização, deverá ser dotado de condições para se transformar numa plataforma logística e comercial dos produtos da terra, provida de condições de acessibilidade, serviços e espaços físicos para instalar produtores e empreendedores, especialmente dos setores agrícolas, agroalimentar e artesanato”. “O Mercado Municipal deverá ser alvo da implementação de projetos e programas que contribuam para a dinamização da economia local, que promovam a interligação dos agentes económicos do concelho e incentivem o consumo e a valorização dos produtos da terra. O Mercado Municipal deverá ainda oferecer condições para ser utilizado com um espaço multiusos e cultural”, concluiu.