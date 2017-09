PSD E PS APRESENTAM CANDIDATOS

PSD no dia 1 de Setembro e PS no dia seguinte apresentaram publicamente os candidatos à próxima eleição autárquica. Ambos escolheram locais sob o patronato de S. Pedro. O primeiro fê-lo no Largo de S. Pedro e o segundo no Largo da Capela Nova/Combatentes da Grande Guerra. O PSD escudou-se com a presença de Pedro Passos Coelho, como a querer dar força à candidatura de António Carvalho. O PS bastou-se a si próprio. Ambos tiveram à sua volta centenas de pessoas que aqui não importa contabilizar. Rui Santos fez, no entanto, uma entrada «triunfal» vindo da rua Teixeira de Sousa até ao palco, calorosamente abraçado.

Os drs. Costa Leite, Pedro Passos Coelho e António Carvalho – o candidato -, foram oradores na noite do PSD. D. Hermínia Coutinho, mandatária da candidatura do actual presidente da Câmara, foi a primeira a discursar, a que se seguiu, João Gaspar, candidato à presidência da A. Municipal, e a finalizar Rui Santos.

