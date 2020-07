PSD de Vila Real reuniu com Bispo da Diocese de Vila Real

Na sexta-feira, dia 24 de julho, o PSD reuniu com D. António Augusto Azevedo, Bispo da Diocese de Vila Real. Este encontro consistiu num momento de apresentação de cumprimentos institucionais, cem que foi salientada a importância da Igreja no apoio à comunidade, nomeadamente no concelho de Vila Real. “A Igreja substitui-se muitas vezes ao Estado, no que respeita às suas funções primordiais, sem que seja reconhecida e compensada devidamente no seu esforço”, pode lêr-se no comunicado.

A comitiva do PSD, composta por Nataniel Araújo, Miguel Esteves e Pedro Pinheiro, quis perceber, em pleno período de pandemia, o tipo e o número de casos sociais que têm surgido neste novo contexto, e que procuram o apoio da Igreja, com intuito de ser uma voz ativa junto das entidades competentes para o reforço nas questões sociais. Ainda neste ponto foi abordada a possibilidade da Diocese de Vila Real, quer autonomamente quer em parceria, suprir as falhas graves de alojamento, para estudantes mais carenciados possibilitando assim a frequência do ensino superior em Vila Real. O PSD mostrou-se disponível para ser um facilitador deste processo, percebendo a dificuldade logística que um projeto destes implica para a Diocese e para o Seminário.

A par do necessário trabalho interno da estrutura do PSD de Vila Real, o partido prossegue uma agenda permanente junto da comunidade para que, no momento certo, poder “apresentar o melhor projeto para o futuro de Vila Real”.