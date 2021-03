A Comissão Política de Secção do PSD de Vila Real, na sequência de um “estudo técnico realizado por uma empresa da especialidade”, declarou que “foram detetados mais erros” no Plano de Urbanização doa Cidade de Vila Real, apresentando na última Assembleia Municipal.

Em comunicado, o PSD classifica o processo de aprovação e publicação do PUCVR de “trapalhada”, em que “, foi publicado em Diário da República [no passado mês de novembro] uma versão diferente da versão aprovada na Assembleia Municipal de [setembro]”. “Em devida altura, o PSD questionou se estava o executivo em condições de garantir que não existiriam mais lapsos ou equívocos, “informáticos” ou de outra espécie, considerando então o executivo socialista que esta seria a versão final e definitiva”, pode ler-se no documento no qual a aposição esclarece que, após ter identificado mais lapsos, vai dar conhecimento do referido estudo “às entidades competentes e ao Ministério Público anexando ao processo em curso”.

“O PSD lamenta, uma vez mais, que a arrogância, a prepotência e a sobranceria do executivo socialista esteja a provocar uma falta de discernimento político sobre as suas ações, prejudicando, de sobremaneira, a imagem da cidade e do concelho de Vila Real”, concluiu.