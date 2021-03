PSD de Ribeira de Pena promove plantação de árvores no concelho

O PSD de Ribeira de Pena promoveu no passado dia 21 de março, Dia Mundial da Árvore e Dia Internacional das Florestas, a plantação de árvores no concelho.

Esta iniciativa, denominada “Plantar o futuro”, foi promovida através das redes sociais e desafiava a população a plantar uma árvore. Plantar árvores é plantar a esperança. As árvores e as florestas enriquecem o território e desempenham um papel essencial para o equilíbrio do ecossistema.

Ao longo deste dia foram várias as pessoas que aceitaram este convite e registaram a plantação com a publicação de uma fotografia nas redes sociais.

Esta iniciativa, que pretendeu contribuir para um futuro melhor, foi também vista como um ato de protesto relativamente às várias dezenas de árvores que o atual executivo socialista cortou, na sede do concelho, e que tanto indignou a comunidade ribeirapenense.