PSD de Mondim de Basto reclama acesso direto do concelho à A7

O Partido Social Democrata (PSD) de Mondim de Basto participou na consulta pública do Plano de Recuperação Resiliência – PPR para defender a Ligação Rodoviária do concelho de Mondim de Basto à A7, via Freguesia de Atei. Os sociais democratas consideram ser de extrema importância para o concelho de Mondim de Basto a introdução desta obra no PPR, integrada na “Componente 7. Infraestruturas”. Um investimento à semelhança de outras obras de infra-estruturas rodoviárias, de vários municípios, que já lá se encontram inscritas.

“Esta intervenção rodoviária irá permitir a criação da primeira ligação direta do concelho a uma autoestrada, contribuir para o seu desenvolvimento integrado, promover a coesão territorial e proporcionar novas oportunidades empresariais”, começa por mencionar Bruno Ferreira, presidente do PSD Mondim de Basto. Para o social democrata, a construção desta Ligação Rodoviária afigura-se “indispensável, urgente e prioritária para a competitividade e a coesão territorial do concelho de Mondim de Basto.”

Recorde-se que esta proposta foi igualmente apresentada pelo Partido Social Democrata em 2019 no “Grupo de Trabalho — Programa Nacional de Investimentos 2030”, constituído pela Assembleia da República, e está vertida na Resolução da Assembleia da República n.º 154/2019.

A chamada “bazuca europeia” é um instrumento fulcral para o combate à crise social e económica provocada pela pandemia do Covid-19, cujos efeitos serão manifestamente superiores em territórios com menores índices de desenvolvimento.

O Plano de Recuperação e Resiliência, para aceder às verbas comunitárias pós-crise da Covid-19, esteve em consulta pública até 1 de março e prevê 36 reformas e 77 investimentos em áreas tão diversas como: social, clima, digitalização e mobilidade sustentável num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.